-Vídeo: Bebê engasgado (1.3457720)\nPoliciais militares salvaram um bebê de 1 ano e 4 meses que estava engasgado com leite materno no Setor Lago Azul, em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia (assista acima). O salvamento ocorreu em meio a uma abordagem de um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio, expedido pela Justiça do Pará, quando foram surpreendidos pelo pedido de socorro da mãe. O caso ocorreu nesta quinta-feira (17).\nOs policiais envolvidos na ocorrência são do Batalhão de Operações Ambientais. Enquanto prendiam o foragido da Justiça, a mãe aproximou-se correndo da viatura, chorando, carregando o filho no colo e pedindo ajuda porque o menino não conseguia respirar. Diante da emergência, os agentes iniciaram imediatamente as manobras de primeiros socorros, aplicando a técnica de tapotagem - procedimento de desobstrução das vias aéreas com golpes firmes nas costas.