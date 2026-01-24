O agente da Polícia Civil Cristiano Henrique Oliveira Campos, de 24 anos, foi absolvido da acusação de assassinato do carpinteiro Cleverson Freitas da Silva, de 34, ocorrido na região dos motéis da Vila Nossa Senhora de Lourdes, em Aparecida de Goiânia, na madrugada de 26 de abril de 2025. Apesar de ter denunciado o policial, após a audiência de instrução e julgamento na Justiça, o Ministério Público de Goiás (MP-GO) se pronunciou para que Cristiano não fosse a júri popular e que o processo seja arquivado em definitivo. Cleverson foi morto por Cristiano, mas para a Justiça ele agiu em legítima defesa. O policial estava na região dos motéis conversando com duas profissionais do sexo quando o carpinteiro apareceu em uma camionete e, em um diálogo rápido, os convenceu a entrar no veículo e irem todos para um lugar reservado. Entretanto, após um desentendimento, os três voltaram para a rua e o agente correu atrás da camionete alegando ter deixado o celular em seu interior. Ao abordar o veículo, pedindo para que parasse, o carpinteiro ameaçou sacar a arma que estava no assento, nas pernas. O juiz Leonardo Fleury Curado Dias, da 1ª Vara Criminal dos Crimes Dolosos Contra a Vida de Aparecida de Goiânia, afirmou em sua decisão que está demonstrado “por meio de provas irrefutáveis”, ter o réu reagido a uma agressão injusta dentro dos limites juridicamente admitidos. “O acusado efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima com o propósito de repelir agressão, uma vez que, segundo a prova produzida, a vítima estava armada e não entendeu que o acusado queria somente pegar seu celular que havia esquecido.”O magistrado destaca haver no processo depoimento de testemunhas confirmando que não houve discussão entre acusado e vítima, que Cristiano esqueceu realmente o celular no veículo e que foi atrás de Cleverson para buscar o aparelho. “Agregado a esse cenário, foi encontrada uma arma com a vítima e o celular do acusado foi encontrado no veículo da vítima. Pondero que não houve excesso por parte do acusado, eis que houve somente um disparo, sendo que a arma estava municiada. Todo conjunto coaduna com a tese da legítima defesa apresentada pelo acusado.”Ao ser interrogado pelo juiz, Cristiano confirmou ter sido o autor do disparo, reiterando que agiu em legítima defesa. Relata que correu atrás da caminhonete para buscar seu celular esquecido no veículo e que efetuou um disparo por segurança. Segundo ele, no primeiro contato, a vítima não quis entregar o celular e mostrou uma arma. No contato seguinte, o policial pediu o celular e a vítima fez menção de que pegaria a arma. Nesse momento, o acusado efetuou um disparo, de acordo com sua versão, por prevenção. O acusado disse que não houve desavença entre ambos.“Difícil se estabelecer onde termina a moderação e onde começa a imoderação do fato, diante de ter alguém que está alterado, armado e não entende que o acusado somente queria pegar seu celular esquecido no carro. Nesse caso, não tem como impor ao acusado excesso ou sua imoderação por ter efetuado o disparo”, comentou o magistrado.O inquérito aberto pela Superintendência de Correções e Disciplina da Polícia Civil apontou pelo não indiciamento de Cristiano afirmando que ele agiu em legítima defesa. Mas o MP-GO discordou do entendimento e denunciou o agente por homicídio doloso duplamente qualificado. Por causa disso, o policial chegou a ser afastado temporariamente do serviço e teve o porte de arma suspenso. Posteriormente, a Justiça permitiu apenas que ele trabalhasse em funções administrativas, sem uso de arma. Com a absolvição, todas as medidas cautelares foram revogadas.