Um policial civil foi morto a tiros na porta de casa em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, nesta segunda-feira (06).
O QUE ACONTECEU
Crime aconteceu na manhã desta segunda-feira (06) na rua Raul Corrêa de Araújo, no bairro de Piratininga. A Polícia Militar foi chamada para isolar a área e a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí foi acionada para periciar o local do crime.
Atiradores estavam em carro e fugiram do local. Até o momento ninguém foi preso, segundo informações preliminares da PM.
Morte do policial foi constatada ainda na cena do crime. Ao UOL, a PCERJ informou que a ocorrência ainda estava em andamento às 8h30. As circunstâncias do crime ainda não foram divulgadas.