-Policial espanca idoso do INSS em Goiás (1.3380997)\nUm servidor público do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), de 73 anos, denunciou ter sido agredido na manhã de segunda‑feira (2) dentro da Agência Goiânia‑Oeste, no Setor Castelo Branco, em Goiânia. Uma gravação de câmeras de segurança do local, obtida com exclusividade pela TV Anhanguera, mostra o momento em que o agressor, que seria um policial civil, acompanha uma mulher em atendimento na unidade e, na sequência, parte para as agressões (veja vídeo acima).\nComo o nome do suspeito não foi revelado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele para um posicionamento até a última atualização desta reportagem.\nA Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio de nota, informou que o agente "encontra-se de licença por motivo de luto, não estando em serviço no momento dos fatos" e que "as circunstâncias do ocorrido já estão sendo devidamente apuradas" (veja íntegra do comunicado ao final desta reportagem).