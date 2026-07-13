-VIDEO_POLICIAL_ANAPOLIS (1.3432320)\nUm policial rodoviário federal de 41 anos foi preso suspeito de destruir a loja de conveniência de um posto de combustíveis em Anápolis, a 55 km de Goiânia. A confusão teria começado após ele se revoltar porque um frentista cobrou R$ 1 para calibrar os pneus do veículo. O delegado Rafhael Barboza, coordenador da Central de Flagrantes, informou ao POPULAR que o próprio policial acionou a Polícia Militar e afirmou ter problemas psiquiátricos.\nNa própria ligação, ele disse que, se [a equipe] não chegasse logo, ele iria matar o frentista", afirmou o delegado.\nO caso aconteceu na noite de sábado (11), na Avenida Universitária, no Bairro Maracanã. De acordo com o investigador, o servidor foi autuado por ameaça, dano, desobediência e desacato. Ele foi liberado após pagar fiança.