-momento dos tiros (1.3141029)\nO sargento da Polícia Militar, Marcos Vinícius Silva Oliveira, foi preso nesta quarta-feira (7) suspeito de matar a tiros um consultor financeiro, após brigar por comissão, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana de Goiânia. As informações foram dadas com exclusividade pela TV Anhanguera. O crime aconteceu há quase dois anos, e o POPULAR mostrou na época o momento em que o suspeito se aproximou de Stanley Castro Alves da Silva e efetuou os disparos (veja o vídeo acima).\nA Polícia Militar informou em nota que acompanhou o cumprimento do mandado de prisão temporária do militar, investigado pela Delegacia de Homicídios, e que não admite quaisquer desvios de conduta (veja a nota completa no final). A reportagem não conseguiu localizar a defesa do suspeito.