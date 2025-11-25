-Policial em surto atira para o alto no meio da rua, diz polícia (1.3341685)\nUm polícia militar em surto psicótico fez vários disparos no meio da Avenida Goiás, na Vila Frei Domingos, em Jataí, na região sudoeste do estado. O fato aconteceu na madrugada de domingo (23) e assustou os moradores da região.\nEm nota, a Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) informou que o "agente foi encaminhado para atendimento médico ambulatorial, que a arma de fogo foi devidamente recolhida e os fatos apresentados à delegacia local" (leia na íntegra no final da reportagem).\nA atendente e auxiliar administrativa Raquel de Souza, moradora do bairro há cerca de cinco anos, em entrevista ao POPULAR contou que estava dormindo quando tudo aconteceu.\nAcordei com um barulho de batida de carro. Quando me levantei para olhar, ele começou a atirar. Me escondi atrás de uma árvore que tem na porta de casa, as pessoas correram para dentro. Eu estava lá fora. Foram por volta de seis a sete tiros que ele disparou quando as pessoas saíram para ver a batida. Mas há um porém: não tinha nenhum carro batido”.