O policial goiano Alexandre Andrade que chamou a atenção nas redes sociais pela beleza, após uma entrevista sobre um crime em Anápolis, no centro goiano, afirmou à repórter Mariana Guimarães, do POPULAR, que a repercussão foi inesperada. Segundo ele, a ingressão na Polícia Militar de Goiás (PMGO) aconteceu no ano de 2023.
A repercussão foi bastante inesperada. Ainda estou tentando levar com naturalidade, apesar de eu ser um sujeito reservado. Eu ingressei na Polícia Militar em junho de 2023, como cadete no Curso de Formação de Oficiais e me formei em janeiro de 2025", explicou.
A entrevista do tenente Andrade foi exibida na última quinta-feira (5) pela TV Anhanguera e rapidamente se espalhou nas redes sociais, especialmente entre o público feminino.