Familiares, amigos e conhecidos lamentaram a partida de Roy, destacando sua força e trajetória de vida. (Divulgação/ Rotam Goiás)\nO sargento da Polícia Militar de Goiás (PM-GO) Roy Pires da Silva, de 38 anos, morreu de câncer nesta quarta-feira (22), em Goiânia. Diagnosticado com um tumor cerebral em dezembro de 2023, o policial enfrentou uma longa luta contra a doença nos últimos anos. Segundo um amigo, Roy sonhava em ser policial desde a infância e deixou um extenso legado na segurança pública do estado.\nEm nota de pesar enviada ao POPULAR, a Rotam lamentou a perda do integrante: "A Polícia Militar de Goiás se solidariza com familiares, amigos e irmãos de farda', diz um trecho do comunicado (confira a nota na íntegra ao final da matéria).\nO Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam/BPM) também lamentou a perda do integrante: 'Roy Pires da Silva, policial exemplar que honrou nossa Unidade com dedicação, coragem e lealdade", diz um trecho do comunicado (confira o texto completo ao final da matéria).