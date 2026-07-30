O policial militar Thiago Marcelino Machado, de 39 anos, foi condenado a 16 anos e quatro meses de prisão pela morte do jovem Guilherme Vieira Camilo, de 27, crime que ocorreu em 2014, em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. Além da pena, a Justiça determinou o pagamento de R$ 150 mil de indenização à família da vítima.\nEm nota ao POPULAR, a Polícia Militar informou que a Corregedoria da Corporação acompanhou o cumprimento do mandado de prisão preventiva contra o PM. De acordo com a corporação, o militar está preso no Presídio Militar, em Goiânia (veja a nota completa no final). A reportagem entrou em contato com a defesa de Thiago para que ele pudesse se posicionar, mas não teve retorno.\nA condenação faz parte dos desdobramentos da Operação Malavita, que investigou cerca de 40 homicídios atribuídos a um grupo de policiais militares acusado de atuar como uma organização paramilitar, quando integrantes agem por conta própria, paralelamente ao Estado.