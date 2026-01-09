O Ministério Público de Goiás (MPGO) denunciou, nesta sexta-feira (9), um policial militar de Goiatuba, no sul do estado, por cometer crimes sexuais contra três adolescentes com idades entre 13 e 15 anos. Segundo a denúncia, além de aliciar as adolescentes para prostituição mediante pagamento de dinheiro, o policial registrou as relações sexuais em vídeo.\nO caso veio à tona após duas das gravações serem compartilhadas com terceiros. Os vídeos chegaram ao conhecimento da mãe de uma das vítimas, que formalizou a denúncia junto ao Conselho Tutelar, dando início às investigações, que tramitam em segredo de Justiça.\nSegundo o MPGO, o investigado conhecia uma das vítimas por meio de um relacionamento mantido com uma familiar da adolescente, o que teria facilitado a aproximação. Conforme apontado na denúncia, o policial teria combinado, por meio de mensagens, relações sexuais com uma das menores em troca do valor de R$ 250, além de afirmar que outras duas amigas também poderiam participar do encontro.