A Polícia Civil (PC) identificou um policial militar como suspeito de ter matado um cão comunitário na zona leste de São Paulo no final de janeiro.\nO PM está prestando esclarecimentos hoje. O homem, que não teve a identidade divulgada, compareceu ao DPPC (Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania), acompanhado da Corregedoria da corporação, para dar seu depoimento.\nEle ainda não foi preso. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), um mandado de busca e apreensão foi cumprido em um endereço ligado a ele.\nO caso continua sendo investigado após a identificação do autor. O UOL entrou em contato com a Polícia Militar para se posicionar a respeito da ação do agente, mas não teve retorno até o momento.\nO PM foi filmado cometendo o crime. Ele discutia com uma mulher quando o cão começou a latir na avenida Ragueb Chohfi, no bairro Jardim Três Marias, na noite de 18 de janeiro.