O 1° sargento da reserva da Polícia Militar, Genivan Almeida, de 58 anos, morreu nesta terça-feira (16) após sofrer um infarto, em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia. Conforme a corporação, testemunhas encontraram o PM caído no asfalto e a sua moto estacionada próximo ao meio fio.\nO ataque cardíaco ocorreu por volta das 8h45, ocasião em que foi encontrado próximo a Rua Bernardo Élis com a Avenida Dr. José Carneiro, no Residencial Jardim Canedo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e tentou socorrer Genivan. Ao mesmo tempo, uma equipe militar chegou no local. Contudo, ele não resistiu.\nO velório está programado para ocorrer a partir das 20h, no Cemitério Municipal de Senador Canedo. Sepultamento será realizado na quarta-feira (17) às 11h, no mesmo local.