A policial militar Aline Carla Borges Pereira morreu nesse domingo (14) vítima de um câncer, no mesmo dia em que completou 37 anos. Ela estava internada no Hospital Santa Lúcia Norte, em Brasília (DF). O enterro será no Cemitério Campo da Esperança, na mesma cidade. As informações foram divulgadas em uma nota da Polícia Militar de Goiás (PMGO) e confirmadas pelo POPULAR (leia a nota na íntegra ao final da reportagem).\nDetalhes sobre data, horários e o velório ainda não foram divulgados. Aline era cabo e atuava na 34ª Companhia Independente de Polícia Militar (34ª CIPM), em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal (DF). O marido dela, Phelipe Ramos Azevedo, também é policial, membro do 10º Batalhão da Polícia Militar do Tocantins (PMTO).\nEm um comunicado nas redes sociais, o 10º BPM lamentou o caso e se solidarizou com o soldado Azevedo. “A Polícia Militar do Tocantins se une em oração e presta sua homenagem à memória da CB PMGO Aline, reconhecendo sua dedicação à segurança pública e seu exemplo de vida”, diz parte da nota (leia a íntegra ao final da reportagem).