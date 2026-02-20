A policial Flávia Rosa Campos, de 49 anos, que morreu após sofrer um acidente de moto, deixa um legado de dedicação e compromisso à segurança pública, segundo a Polícia Militar. A militar fazia parte da corporação desde fevereiro de 2002 e atualmente ocupava o cargo de 1º Sargento e estava lotada na Terceira Seção do Estado Maior Estratégico.\nA Polícia Militar do Estado de Goiás lamenta profundamente esta perda irreparável e se solidariza com os familiares, amigos e irmãos de farda neste momento de dor, reconhecendo e enaltecendo a dedicação, o compromisso e os relevantes serviços prestados pela policial à segurança pública e à sociedade goiana”, disse a PM em nota.\nFlávia Rosa morreu na última quarta-feira (18) após ficar 12 dias internada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. Segundo a PM, a 1° Sargento se envolveu em um acidente de moto e ficou em estado grave.