Morreu na madrugada desta sexta-feira (15) o policial penal Jenivan Batista do Nascimento, de 49 anos, após sofrer um acidente de moto em Pirenópolis, no Entorno do Distrito Federal. A Diretoria-Geral de Polícia Penal (DGPP) informou ao POPULAR na manhã deste sábado (16) que a família do policial está no Rio de Janeiro, e o corpo foi levado para o estado a fim de que seja velado e sepultado junto aos familiares.\nEm nota de pesar publicada nas redes sociais, a Polícia Penal de Goiás lamentou a perda. “Esta perda representa um momento de grande consternação para toda a instituição, que se une em solidariedade aos familiares e amigos, compartilhando a dor desta irreparável ausência”, diz a publicação.\nAinda conforme a DGPP, o acidente aconteceu durante o deslocamento do servidor para o serviço em Padre Bernardo, onde estava lotado.