Thiago Gomes Paré, 32 anos (Divulgação / Polícia Militar / Corpo de Bombeiros)\nO policial penal Thiago Gomes Paré, de 32 anos, que estava internado em estado grave e morreu no último sábado (6) após um acidente na GO-080, entre Jaraguá e Goianésia, no Entorno do Distrito Federal, viajava para encontrar o filho, segundo o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Priscilla Cele Rosa Alves, de 40 anos, namorada do policial que também estava no veículo, morreu ainda no local do acidente.\nAinda conforme o governador, Thiago atuava na Escola Superior da corporação. O acidente, segundo a Polícia Rodoviária Estadual, ocorreu devido a uma ultrapassagem que não deu certo.\nEm nota, Ronaldo Caiado ressaltou ainda que Thiago era um ‘exemplo de dedicação e responsabilidade’.\nNos quadros da Polícia Penal desde 2017, Thiago estava lotado na Escola Superior da corporação, sendo exemplo de dedicação e responsabilidade. Após encerrar mais um plantão, ele viajava para encontrar o filho. Que Deus conforte o coração de todos”, escreveu.