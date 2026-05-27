Um policial militar foi atropelado enquanto tentava socorrer o cantor Israel após o acidente que envolveu o sertanejo, da dupla com Rodolffo, na BR-153, em Goiânia, na última segunda-feira (25). Em entrevista à TV Anhanguera, o delegado Paulo Ludovico, titular da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia, disse que o motorista fugiu após o acidente e abandonou o veículo.\nA delegacia agora investiga a questão de quem era o real condutor desse veículo. Segundo as informações preliminares, que constam no Registro de Ocorrência Integrado, esse veículo pertence a um militar do Distrito Federal. Foram feitas diligências na data para ver se era esse o condutor, mas ele não foi localizado. Agora cabe à Polícia Civil fazer a investigação e identificar esse real condutor para que ele possa responder pelos seus atos”, afirmou o delegado.