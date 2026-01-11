O policial rodoviário federal aposentado Antônio Aparecido Flamínio morreu neste domingo (11), em Goiânia, aos 91 anos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele fez parte da 1ª turma da corporação e construiu um caminho marcado por dedicação, deixando um legado que inspira gerações de policiais. A causa da morte e informações sobre o velório e enterro não foram divulgadas.\nO Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Estado de Goiás (SinPRF-GO) afirmou em nota publicada nas redes sociais que Flaminio é reconhecido como um orgulho para a instituição, não apenas pela trajetória construída, mas pelo papel decisivo na consolidação do trabalho policial nas rodovias federais do estado.\nEm 1959, chegou à BR-060, em Anápolis, para iniciar suas atividades em um período marcado por desafios e pela expansão do país rumo ao Centro-Oeste. Tornou-se o primeiro motociclista batedor da PRF em Goiás, atuando em escoltas oficiais e em operações que exigiam preparo técnico, coragem e compromisso com a missão institucional”, diz a publicação.