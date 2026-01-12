Policial rodoviário federal aposentado Antônio Aparecido Flamínio (Reprodução/Facebook Antônio Aparecido Flamínio e Divulgação/PRF)\nO policial rodoviário federal aposentado Antônio Aparecido Flamínio morreu aos 91 anos, em Goiânia. Pioneiro da corporação em Goiás, ele foi o primeiro motociclista de escolta no estado e integrou a equipe que acompanhou o então presidente Juscelino Kubitschek durante a construção de Brasília.\nA morte foi divulgada neste domingo (11) nas redes sociais da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ao POPULAR, a instituição informou que o velório de Flamínio acontece na manhã desta segunda-feira (12), no cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia, até as 11h.\nO Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Estado de Goiás (SinPRF-GO) destacou em publicação nas redes sociais que, em 1959, apenas 15 homens deram início à história da Polícia Rodoviária Federal em Goiás. Entre eles, o inspetor Flamínio, que foi um dos pioneiros que ajudou a construir as bases da integração rodoviária do estado (veja na foto abaixo).