Policial civil Jorge Luiz Rego Ferreira (Reprodução/Instagram União Goiana dos Policiais Civis)\nO policial civil Jorge Luiz Rego Ferreira, de 51 anos, que morreu após a canoa em que ele e outros dois amigos estavam virar em um rio em Corumbaíba, no sudeste de Goiás, teve uma vida dedicada ao serviço público, segundo o Sindicato dos Policiais Civis de Goiás (Sindipol-GO). Em nota publicada nas redes sociais, o Sindipol-GO informou que Jorge Luiz dedicou mais de 25 anos à Polícia Civil do Estado de Goiás, construindo uma trajetória marcada pelo compromisso com a segurança pública, pela atuação operacional e de inteligência e pelos serviços prestados à sociedade goiana. O corpo do policial foi encontrado quatro dias após ele e o amigo Romes Silva, de 53 anos, sumirem no rio. O terceiro ocupante da canoa conseguiu se salvar.