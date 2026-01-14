'Era muito culto, ágil e completamente independente. Ele morava sozinho, dirigia para a feira, ia até o supermercado e cuidava de tudo', ressaltou a filha. (Arquivo pessoal/ Luciana Flamínio)\nO policial rodoviário federal aposentado Antônio Aparecido Flamínio, que fez parte da 1ª turma da PRF, disse em uma pescaria a um amigo em novembro que essa seria sua despedida do hobby. O policial morreu neste domingo (11), em Goiânia, aos 91 anos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele construiu um caminho marcado por dedicação e um legado que inspira gerações de policiais.\nAo POPULAR, Luciana Matteucci Flaminio contou que o pai estava lúcido, morava sozinho e fazia exercícios físicos todos os dias. Segundo a filha do ex-PRF, ele tinha um rancho entre Buriti Alegre e Água Limpa, na região sul de Goiás, e sempre ia pescar com o amigo.