A policial militar Flávia Rosa Campos, de 49 anos, morreu nessa quarta-feira (18) após ficar 12 dias internada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), a 1° Sargento se envolveu em um acidente de moto e ficou em estado grave. Flávia era a passageira do veículo, conforme apurado pelo repórter do g1 Goiás Vinícius Silva.\nAo POPULAR, os bombeiros informaram que atenderam à ocorrência. A batida entre um carro e a moto na qual Flávia estava aconteceu no dia 6 de fevereiro na Avenida Pio XII, no Setor Cidade Jardim, também na capital. Segundo os socorristas, a policial foi levada pelo helicóptero da PM ao Hugol.\nEm nota à imprensa, a corporação lamentou o caso e destacou os serviços prestados por Flávia à sociedade goiana. Além disso, nas redes sociais, o Batalhão Maria da Penha também se manifestou. "Sua trajetória foi marcada pela dedicação, coragem e compromisso com a missão de proteger e servir", diz parte da legenda (leia na íntegra ao final do texto).