O ex-policial civil de 66 anos, que foi resgatado desnutrido, em estado caquético e com diversos ferimentos pelo corpo, morreu após ficar 13 dias internado em Goiânia. O filho adotivo da vítima, Mateus Felix dos Santos, é suspeito de maus-tratos e segue preso preventivamente, de acordo com a Polícia Civil (PC). Com a morte do idoso, a pena poderá ser agravada, segundo o delegado.\nO POPULAR entrou em contato com a defesa do suspeito para que ele pudesse se posicionar, mas não teve retorno.\nA morte ocorreu na madrugada de domingo (26), no Hospital Santa Maria, da Rede Grand, em Goiânia, conforme a PC. O idoso havia sido resgatado no dia 13 de julho pelo Corpo de Bombeiros em estado extremamente debilitado e não resistiu às complicações do quadro clínico.\nEm entrevista à TV Anhanguera, o delegado Wladimir Freire explicou que, embora o ex-policial apresentasse comorbidades, a certidão de óbito aponta que uma das causas da morte foi sepse decorrente de infecções provocadas por escaras, feridas na pele causadas por pressão prolongada.