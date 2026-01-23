O terceiro sargento Fellipe Mecenas de Oliveira Lima, de 35 anos, se tornou réu no processo que apura a morte do mecânico Marcus Phelipe de Souza Almeida, de 27, após a vítima fugir de uma blitz da Balada Responsável no Jardim Itaipu, em Goiânia, em outubro de 2023. O inquérito chegou a ser arquivado em setembro pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), mas a decisão foi revista após recurso apresentado pela família dele. O policial vai responder por homicídio.\nMarcus Phelipe foi morto por um policial militar com tiros na cabeça e no ombro, efetuados após escapar de uma blitz realizada na Avenida Vieira Santos, no Jardim Itaipu. Ele estava de passageiro em um carro conduzido por um amigo, o tapeceiro Gustavo Alves Maciel, de 21 anos. Os dois seguiam pela GO-040 quando, ao entrarem na avenida e perceberem a presença de policiais militares, resolveram dar ré e tentar evitar a fiscalização.