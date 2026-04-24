-rio_quente_queda.mp4 (1.3402112)\nUma estrutura de madeira sem sinalização conhecida como ponte do “Zé Vieira” cedeu no momento em que um caminhão e uma caminhonete passavam, na zona rural do Rio Quente, na região sul de Goiás. Ambos os veículos pertencem a uma empresa terceirizada que presta serviços para a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) e, segundo informações apuradas, atuava na zona rural para a prefeitura do município.\nImagens cedidas à TV Anhanguera mostram os dois veículos após a queda da ponte "Zé Vieira". Segundo moradores, o desgaste da estrutura já era motivo de preocupação há algum tempo.\nÀ reportagem do O POPULAR, a Goinfra informou que não havia avisos na entrada da ponte sobre a proibição de tráfego, independentemente do tipo de veículo, ou se a travessia era autorizada. Ainda segundo a agência de infraestrutura, 'tanto o caminhão quanto o carro que sofreram o acidente pertencem à empresa terceirizada contratada para execução dos trabalhos e não houve feridos', informou a companhia.