-VÍDEO_PONTE_DESABA (1.3419102)\nDepois de ser interditada preventivamente na quinta-feira (4), a ponte Frei Paolino Baldassari desabou no início da noite desta sexta-feira (5), em Sena Madureira, no interior do Acre. Quatro pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital João Câncio Fernandes. Duas delas estão em estado grave.\nSegundo o governo do Acre, os feridos estavam nas proximidades da estrutura. Testemunhas disseram que ao menos uma delas caminhava na ponte, apesar da interdição. Outra fazia uma live para questionar o governo sobre a situação.\nEquipes do Corpo de Bombeiros, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), da Secretaria de Estado de Saúde e da Defesa Civil foram ao local para auxiliar as vítimas e a comunidade.\nA governadora Mailza Assis (Progressistas) ativou o gabinete de crise e foi para Sena Madureira para acompanhar os trabalhos de resgate e de assistência aos feridos.