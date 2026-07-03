A ponte Quincas Mariano, sobre o Rio Paranaíba, tem 1.153 metros de extensão e 10,40 metros de largura. Construída em 1975, a estrutura liga Goiás a Minas Gerais e recebe cerca de 15 mil veículos por dia. Segundo a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), a ponte será reformada a fim de prolongar sua vida útil e gerar mais segurança aos usuários.\nConforme o órgão, a partir de 15 de julho, a ponte será interditada parcialmente, com o trânsito funcionando no sistema pare e siga. Em 1° de agosto, começará um bloqueio total, que deve durar por até um ano (veja rotas alternativas ao final do texto).\nAinda de acordo com a Goinfra, a reforma custará um total de R$ 25,9 milhões. Os serviços incluem substituição de aparelhos de apoio danificados, recuperação de juntas de dilatação, reforço estrutural, adequação do sistema de drenagem e renovação da pavimentação, entre outras melhorias.