Uma ponte de madeira que dá acesso à região do assentamento rural em Niquelândia, na região norte do estado, foi destruída por um incêndio. De acordo com informações da TV Anhanguera, a prefeitura da cidade informou que seis pneus foram colocados sobre a estrutura e foram incendiados.\nSegundo a Polícia Civil (PC), a ponte dá acesso ao povoado Vila Taveira, também conhecido como Faz Tudo, em Niquelândia. A polícia solicitou as perícias e aguarda os laudos para saber se há indícios de crime ou se foi acidental.\nImagens da TV Anhanguera mostram a ponte de madeira totalmente destruída e com muita fumaça ao redor. A ponte tem cerca de 15 metros de extensão e é considerada estratégica para circulação de mais de 200 famílias da região.\nO que se sabe sobre o acidente com helicópteros no Rio de Janeiro