-Ponte (1.3343065)\nUm vídeo que mostra a ponte na divisa entre os estados de Mato Grosso e Goiás tem chamado a atenção nas redes sociais. O local impressiona pela altura e pela beleza natural, com vista para o Rio Araguaia, que percorre Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará.\n“Para muitos que não conhecem, isso aqui é a divisa de Ponte Branca (MT) com o município de Doverlândia (GO). Tá longe mas é o município de Doverlândia. E esse aqui é o Rio Araguaia”, explica Ricardo Rodrigues, autor do vídeo.\nO local, que é alto e estreito, possui estruturas rochosas altas e uma ponte de madeira no meio.\nCachoeira escondida no Rio Araguaia encanta visitantes; vídeo\nVídeo do Vale da Lua que mostra o rio passando por pedras esculpidas impressiona internautas\nTrilhas e cachoeiras: conheça área turística que é alvo de disputa entre Tocantins e Goiás