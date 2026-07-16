A ponte Quinca Mariano, a mais extensa entre Goiás e Minas Gerais, será interditada a partir de 1º de agosto para obras de recuperação, o que obrigará motoristas a utilizarem rotas alternativas para a travessia entre os dois Estados. Desde esta quarta-feira (15), o tráfego no local passou a operar no sistema pare e siga em razão das intervenções na estrutura.\nNesta quarta, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), responsável pela obra, iniciou a execução de serviços sobre a estrutura. A partir de então, o tráfego na ponte passou a ser mantido no sistema pare e siga, com ampla sinalização do trecho e dos desvios, e ainda o apoio do Comando de Policiamento Rodoviário (CPR) na fiscalização e orientação do tráfego.\nNo mês de agosto, com o fim da temporada de férias, as obras avançam, e será necessária a interdição da estrutura, com o desvio do tráfego para rotas alternativas (confira quadro). O trabalho começou em 7 de julho, com a mobilização da equipe para limpeza e reparos iniciais na parte inferior da estrutura sobre o Rio Paranaíba, ligando a GO-139, em Corumbaíba, Goiás, à MG-413, em Araguari, na divisa com Minas Gerais.