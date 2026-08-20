-VÍDEO: Ponte ferroviária sobre o Rio Araguaia tem vão de 140 metros e mais de 1,6 km de extensão (1.3446987)\nA ponte ferroviária sobre o Rio Araguaia, na divisa entre Aruanã (GO) e Cocalinho (MT), terá aproximadamente 1,6 quilômetro de extensão e um vão central de 140 metros para permitir a navegação de embarcações. O trecho principal da ponte será construído pelo método de balanços sucessivos, técnica que permite a execução da estrutura a partir dos apoios, com o avanço gradual dos segmentos. Além do vão central de 140 metros, o projeto prevê outros 40 vãos ao longo da ponte.\nO projeto executivo da estrutura foi aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a obra integra a Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO), que ligará Mara Rosa (GO) a Água Boa (MT).\nO trecho principal da ponte será construído pelo método de balanços sucessivos, técnica que permite a execução da estrutura a partir dos apoios, com o avanço gradual dos segmentos. Além do vão central de 140 metros, o projeto prevê outros 40 vãos ao longo da ponte.