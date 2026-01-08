Com mais de 1,1 mil metros de extensão, a ponte Quincas Mariano deve passar por reforma (Divulgação / DER-MG)\nA ponte Quincas Mariano, a mais extensa que conecta Minas Gerais e Goiás, deve passar por reforma. A Agência Goiana de Infraestrutura (Goinfra) publicou um edital de licitação para contratação de obras de recuperação e reabilitação da estrutura.\nA ponte existe há mais de 50 anos e está localizada sobre o rio Paranaíba, no trecho que liga a GO-139 à MG-413, entre os municípios de Corumbaíba (Goiás) e Araguari (Minas Gerais), na divisa entre os dois estados.\nEm entrevista à TV Anhanguera, motoristas que costumam passar pelo trecho apontam que a ponte apresenta muitos desníveis e buracos. “A ponte tem muitas ondulações e buracos, então quando a gente vai desviar de um buraco ou ondulação o carro pode perder sua estabilidade na frente né? Isso pode ocasionar algum acidente grave ou às vezes estragar até o próprio veículo, né?”