A ponte Quincas Mariano, que fica sobre o Rio Paranaíba, na divisa entre Goiás e Minas Gerais, ficará interditada totalmente por até um ano. Segundo a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), o bloqueio completo começará em 1º de agosto, quando as obras de reforma devem se intensificar. Um pouco antes, a partir de 15 de julho, o local será interditado parcialmente, com o trânsito funcionando no sistema pare e siga (veja os desvios ao final do texto).\nAinda conforme o órgão, a reforma custará um total de R$ 25,9 milhões. Os serviços incluem substituição de aparelhos de apoio danificados, recuperação de juntas de dilatação, reforço estrutural, adequação do sistema de drenagem e renovação da pavimentação, entre outras melhorias.\nInaugurada em 1975, a ponte possui 1.153 metros de extensão e 10,40 metros de largura. A estrutura recebe diariamente cerca de 15 mil veículos e conecta o trecho da GO-139 à MG-413, entre os municípios de Corumbaíba (GO) e Araguari (MG). Ela é uma das principais ligações entre o sul de Goiás e o Triângulo Mineiro, sendo fundamental para o transporte de cargas e o deslocamento de moradores e turistas.