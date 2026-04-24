Ponte Affonso Penna é liberada parcialmente 20 dias após interdição total (Divulgação/SECOM Prefeitura de Itumbiara)\nO trânsito na Ponte Affonso Penna, que liga Goiás a Minas Gerais, no sul do estado, foi retomado parcialmente 20 dias após a interdição. O tráfego para ciclistas, motociclistas e pedestres foi autorizado nesta quinta-feira (23), após vistorias de especialistas, mas o futuro da travessia ainda depende de um laudo técnico definitivo, que está sendo elaborado para garantir a segurança total da estrutura.\nAo POPULAR, o secretário de Defesa Civil de Araporã (MG), Saymon Santhiago, informou que a ponte sofreu um novo abalo estrutural. No dia 3 de abril, o órgão recebeu denúncias de que a estrutura estava tremendo mais que o habitual durante a passagem de veículos, o que levou à decisão de interditá-la até a emissão de um laudo conclusivo.