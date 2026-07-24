Interdição total ocorre em 3 de agosto (Reprodução/TV Anhanguera)\nA Ponte Quinca Mariano, principal ligação entre a GO-139, em Corumbaíba (GO), e a MG-413, em Araguari (MG), já opera com restrições no trânsito e será totalmente interditada a partir de 3 de agosto. O fechamento, que afetará a ligação entre o sudeste goiano e o triângulo Mineiro, foi adiado para depois das férias escolares para reduzir os impactos a moradores, turistas e transportadores.\nAté o fim de julho, o tráfego no local funciona no sistema pare e siga, conforme a necessidade das equipes responsáveis pela obra. A ponte está sinalizada e conta com fiscalização do Comando de Policiamento Rodoviário (CPR) da Polícia Militar de Goiás.\nCom a interdição total, começam as etapas mais complexas da reforma, como a troca dos aparelhos de apoio da estrutura, o reforço da ponte, a recuperação das juntas de dilatação, além de melhorias no sistema de drenagem e da pavimentação. Durante o bloqueio, os cerca de 15 mil veículos que passam por dia no local deverão utilizar rotas alternativas.