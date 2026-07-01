A ponte Quincas Mariano, que fica sobre o Rio Paranaíba, na divisa entre Goiás e Minas Gerais, será parcialmente interditada a partir da próxima quarta-feira (15) deste mês. Já no dia 1º de agosto, será completamente interditada por até um ano para obras de recuperação e reabilitação. Segundo a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), responsável pela intervenção, o período de interdição marcará a execução segura dos serviços da obra (veja as rotas ao final do texto).\nEm nota, a Goinfra informou que durante o período de interdição "orienta os condutores a usarem as rotas alternativas para o deslocamento entre Goiás e Minas Gerais". A ponte tem 1.153 metros de extensão e conecta o trecho da GO-139 à MG-413, entre as cidades de Corumbaíba, em Goiás, e Araguari, em Minas Gerais. Durante o período de interdição, o órgão disponibilizou duas opções de desvios para as cidades de Goiânia, Caldas Novas e Corumbaíba (leia a nota na íntegra ao final do texto).