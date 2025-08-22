A população no estado de Goiás chegou aos 7,3 milhões de habitantes, em 2024, apontou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo o órgão, os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad) e apresenta crescimento de 1% em relação a 2023.\nO crescimento populacional de Goiás, de acordo com o estudo, é maior do que o registrado no país, que foi de 0,4%. A pesquisa mostra que do total 3,721 milhões são mulheres e 3,629 milhões homens.\nEm relação a um década, o número de habitantes no estado obteve alta de 12,5%, conforme os dados. O número foi mais do que o dobro registro nacionalmente: 5,8%.\nMulheres são responsáveis por mais da metade dos lares em Goiás pela primeira vez, aponta IBGE\nDesemprego cai em Goiás e mais 17 estados no 2º trimestre, aponta IBGE