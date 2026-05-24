Dezenas de moradores e frequentadores do Parque Lago das Rosas, no Setor Oeste, se reuniram na manhã deste domingo (24) em uma manifestação contra o corte de árvores. A mobilização é uma resposta ao parecer técnico da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) que determinou a extirpação de 48 exemplares ao longo do parque urbano em meio ao projeto de revitalização, sob justificativa de comprometimento estrutural, ou mesmo para a instalação de pet places. O serviço, que começou a ser feito no meio da última semana, chegou a ser suspenso na sexta-feira (22) após pressão da população, até que um laudo independente seja apresentado.\nO início da retirada das árvores na última quarta-feira (20) causou reação imediata entre quem mora e quem frequenta o parque do Setor Oeste. O POPULAR mostrou que, naquele mesmo dia, a manifestação contrária à medida já vinha sendo organizada. Um grupo nas redes sociais entre a população indignada já alcançava 70 membros no primeiro dia em que foi criado. Diante do cenário, na sexta-feira, foi feita uma reunião de um grupo de trabalho ligado à discussão da arborização no local, com especialistas e entidades ligadas à questão ambiental, além de técnicos e da presidente da Amma. Na ocasião, foi determinada a suspensão do corte até que um novo parecer apontando a viabilidade da permanência de alguns dos exemplares seja encaminhado à pasta.