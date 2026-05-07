-VÍDEO_MOTOCICLISTA (1.3407053)\nUma cena de solidariedade e união chamou a atenção de quem passava pelo Jardim Nova Era, em Aparecida de Goiânia. Um vídeo registra o momento em que dezenas de pessoas, entre passageiros, comerciantes e pedestres, se juntaram para levantar um ônibus do transporte coletivo e salvar um motociclista que ficou com a perna presa sob o veículo (assista acima).\nO acidente aconteceu na terça-feira (6), na Avenida São João. Segundo testemunhas, o ônibus fazia uma conversão à direita para entrar na Rua São Miguel quando atingiu o motociclista, que seguia pela faixa da direita. A vítima foi arrastada por alguns metros até que o motorista percebesse a colisão e parasse o veículo.\nEm nota enviada ao O POPULAR, a empresa Rápido Araguaia informou que acionou o resgate imediatamente e que irá apurar as causas do acidente.