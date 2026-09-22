O pôr do sol em tons de vermelho, que tem chamado a atenção dos moradores do estado nesta época, é resultado direto da combinação entre a dinâmica natural da luz e o acúmulo de partículas poluentes na atmosfera. A explicação é de especialistas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e da Universidade Federal de Goiás (UFG), que apontam que a seca prolongada, os ventos e as queimadas intensificam o fenômeno no céu de Goiás.\nAo POPULAR, o professor de Astronomia da UFG Rafael Miloni Santucci explicou que, em condições normais, a coloração do céu é determinada pela forma como os gases da atmosfera terrestre interagem com a radiação solar.\nOs gases que compõem a atmosfera têm a propriedade de espalhar mais a luz azul do que a luz vermelha. Por causa disso, ao ver o Sol se pondo, nós contemplamos mais a luz vermelha e laranja, pois são tons coloridos menos espalhados pelo ar", esclarece.