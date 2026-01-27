Instituto de Informática da UFG, em Goiânia (Divulgação/UFG)\nA graduação em Inteligência Artificial ultrapassou a Medicina como o curso mais concorrido da Universidade Federal de Goiás (UFG) pelo segundo ano consecutivo. Neste ano, o bacharelado registrou a maior nota de corte da instituição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu): 849,74 pontos. Especialistas ouvidos pelo POPULAR afirmam que a ascensão da IA resulta da combinação entre inovação acadêmica, timing tecnológico e perspectivas profissionais vantajosas em um prazo mais curto do que o dos médicos, que levam cerca de 10 anos para atingir uma remuneração elevada no mercado.\nPara o coordenador do bacharelado em IA da UFG, professor Anderson da Silva Soares, há uma junção de fatores para os estudantes optarem pela graduação. Ele cita que um dos principais é a proposta inovadora da universidade escalada com o setor público e privado.