-presente_poliana_leonardo.mp4 (1.3401703)\nO cantor Leonardo, de 62 anos, provou que, quando o assunto é celebrar a união, ele não economiza no romantismo e nem no investimento. O sertanejo surpreendeu a esposa, a jornalista e empresária Poliana Rocha, de 48 anos, com um presente que parou as redes sociais nesta semana: uma Porsche 911 Carrera Cabriolet, da geração 992.2, avaliado em aproximadamente R$ 1,29 milhão. O modelo foi comprado em Itapema, no litoral norte de Santa Catarina (SC), e já seguiu para a casa do cantor, em Goiânia. Além do design sofisticado, a máquina impressiona pelo desempenho técnico, chegando até 291 km/h e é considerada um dos grandes destaques da engenharia automotiva atual.\nA revendedora mostrou os bastidores da entrega do novo carro da esposa de Leonardo. O registro acompanha todo o processo, partindo do embarque no caminhão-cegonha até o desembarque na porta da residência do cantor. O vídeo da entrega já acumula milhares de visualizações e comentários de fãs e amigos, celebrando a nova compra do cantor.