Porteiro foi preso pela Guarda Civil Metropolitana. O ex da vítima enviava mensagens com ameaças de morte (Reprodução / TV Anhanguera | Arquivo pessoal)\nO porteiro Mario Anito Junior, de 38 anos, foi preso suspeito de mandar mais de 100 Pix com ameaças para ex-companheira, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. As transferências de R$ 0,01 com os recados ocorreram após a vítima o bloquear em aplicativo de mensagens e não atender mais às ligações. Mensagens anteriores mostram que ele chegou a dizer: “Pode trocar de número, de endereços, mas vou matar você. Bloqueia, faz o que quiser, mas você não tem polícia 24h”. O caso foi repercutido pela TV Anhanguera e confirmado pelo O POPULAR.\nApós audiência de custódia, a Justiça concedeu liberdade provisória. Ao POPULAR, a vítima disse que está com “muito medo”. A reportagem entrou em contato com a defesa do porteiro, mas não teve retorno até a última atualização desta matéria.