Um posto de combustível que venceu 11 das últimas 13 licitações feitas pela Câmara Municipal de Goiânia para abastecer sua frota de veículos é a única participante do novo pregão eletrônico realizado para a continuidade do serviço por mais 12 meses a partir de agosto deste ano. O Posto Independência (Comercial de Combustíveis Vila Rica), no Setor Vila Nova, fez uma proposta apenas 1,8% menor do que o valor estimado no edital pelo legislativo municipal. Se for considerada vencedora, vai assinar um contrato de R$ 1,18 milhão.\nO último pregão vencido pelo posto, que fica na Avenida Independência, a cerca de 400 metros da Câmara Municipal, foi em agosto de 2024. Um ano depois, o legislativo decidiu fazer um termo aditivo prorrogando o contrato por mais 12 meses. Se for mantido o valor proposto no pregão encerrado na última quinta-feira (23), representará um aumento de 23,7% em relação à oferta vencedora em 2024 e de 39,8% em relação a 2023.