O pouso do helicóptero da Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) no largo da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, na Praça Central de Pirenópolis, município a 120 quilômetros de Goiânia, teria resultado no destelhamento de parte do bem tombado como patrimônio histórico nacional. Além disso, poeira e pequenos pedaços de pedras teriam adentrado o espaço onde está localizado o laboratório de restauração das imagens sacras. As imagens, porém, estavam cobertas com panos, o que impediu – ou ao menos diminuiu – os danos causados pela ação.\nA partir de quarta-feira (18), técnicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) farão vistorias no local. O delegado da cidade, porém, afirma não ter percebido qualquer destelhamento.\nA aeronave da PC-GO pousou no largo da matriz no final da manhã de domingo (15), por volta das 11 horas, e a ação fazia parte da chegada de policiais que atuariam na segurança durante o feriado de carnaval na cidade turística. Não havia, no momento, qualquer medida de emergência e a prefeitura de Pirenópolis havia recomendado às forças de segurança que utilizassem o campo de futebol do Carmo ou o Cavalhódromo para a realização dos pousos de aeronaves, o que não foi cumprido. O sacristão da igreja, que estava presente na igreja no momento do pouso, informou à chefe do escritório do Iphan em Pirenópolis, Margareth Souza, sobre o ocorrido. Não havia missas ou outras celebrações marcadas no horário do ocorrido.