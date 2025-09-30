A partir desta terça-feira (30), os usuários do Terminal Praça da Bíblia, na região leste de Goiânia, voltam a ocupar o espaço, depois de um ano e nove dias utilizando o terminal provisório instalado no entorno da Praça da Bíblia. A inauguração do espaço foi feita nesta segunda-feira (29), na presença do governador Ronaldo Caiado (UB) e do prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), além de prefeitos da região metropolitana, deputados e vereadores, em que foi dito se tratar do terminal “mais moderno” do Brasil. A reconstrução do terminal teve um custo de R$ 29 milhões e a ampliação em 3 mil metros quadrados (m²), totalizando 9 mil m². A operação das 34 linhas, sendo duas do Eixo Anhanguera, visa atender 65 mil passageiros por dia.\nO Praça da Bíblia é o segundo terminal do Eixo Leste-Oeste (Anhanguera) a ser inaugurado dentro do programa da Nova Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC) de revitalização de toda a estrutura do sistema até dezembro próximo. A programação é de que o Terminal Senador Canedo, atendido pelas extensões do Eixão, seja finalizado em novembro, enquanto que os terminais Praça A, Dergo e Padre Pelágio devem ser entregues em dezembro.