O Largo da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, na praça central de Pirenópolis, município localizado a 120 quilômetros de Goiânia, começou a receber obras de revitalização nesta quinta-feira (4). Os serviços são de responsabilidade da prefeitura municipal e fazem parte de uma primeira etapa na restauração total do largo, cuja última modificação ocorreu em 2013. Ao menos desde 2022 são esperadas obras no local, quando o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) doou à prefeitura um projeto para a reforma do largo. Na época, não havia previsão de início das obras, que tinham custo estimado em R$ 5 milhões.\nDesta feita, não há ainda uma previsão de custos. Segundo a prefeitura de Pirenópolis, nesta quinta foi iniciada a primeira etapa das obras de reconstrução do Largo da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário. “Nesta fase inicial, os trabalhos compreendem o cercamento do local e a remoção das pedras das calçadas da Praça Emanoel Jayme Lopes. Nos próximos dias, será realizada a demolição das antigas estruturas, bem como a limpeza e o nivelamento do solo, visando ao replantio de grama”, explica. A administração municipal informa que essa medida “tem como objetivo evitar a exposição do solo durante o período chuvoso, prevenindo a formação de lamaçais e garantindo melhores condições de uso e preservação da área”.