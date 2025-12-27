A Praça Dr. Carlos de Freitas, em frente ao antigo Centro Pop, no Setor Central, passa por revitalização depois da retirada de pessoas em situação de rua. A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) realiza manutenção no local, que deve ficar pronto até o fim deste ano.\nEntre as medidas, estão a substituição de lixeiras e bancos danificados, reparos nas calçadas e no pergolado, pintura do meio-fio, remoção de entulhos, plantio de grama e mudas ornamentais para cobrir falhas nos canteiros, além da poda de árvores. A companhia informou que o próximo passo é a etapa de infraestrutura da praça, com a instalação de um pet place (espaço destinado a animais de estimação), academia ao ar livre inclusiva e ajardinamento.\nA jornalista Juliana Junqueira mora em frente à praça e acompanhou ao longo da última semana a movimentação da Comurg: “Eles estavam mexendo lá, sim. Chegou uma equipe de engenharia e eles estiveram executando o mapeamento do local para fazer um parquinho ou academia ao ar”, conta. Juliana acompanha da janela o desenvolvimento da obra e aguarda para ver a praça finalizada. “Eu acredito que eles tenham planos pra deixar a praça um pouquinho mais bonita, porque até agora realmente ela não está, não.”