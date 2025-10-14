Túnel na Praça Tamandará, na capital (Divulgação/Prefeitura de Goiânia/Cristiano Borges)\nO prefeito Sandro Mabel (UB) anunciou que a Praça Tamandaré, na Avenida Assis Chateaubriand, no setor Oeste, em Goiânia, não terá o tradicional túnel de luz nas comemorações de final deste ano. Segundo ele, o planejamento da prefeitura é mudar o túnel para outro local, ainda em estudo, e diversificar a decoração natalina pela cidade. A declaração aconteceu durante o lançamento do 'Natal do Bem 2025', realizado pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).\nNós vamos mudar o túnel de lugar. A prefeitura está se programando para nós podermos tentar trazer 14 praças em Goiânia dessa vez. Nós vamos fazer espalhado o Natal", afirmou Mabel à TV Anhanguera.\nVeja vídeo da TV Anhanguera com a entrevista completa do prefeito: Sandro Mabel fala sobre planos para decoração de natal de Goiânia